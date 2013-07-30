В Киеве пройдет ЧЕ по баскетболу среди кадетов
С 8 по 18 августа в Киеве будет проходить чемпионат Европы по баскетболу 2013 года среди кадетов (U 16).
Инициативу Федерации баскетбола Украины поддержала Киевская городская государственная администрация, подписано соответствующее распоряжение КГГА.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, для подготовки и проведения в Киеве чемпионата Европы по баскетболу 2013 года среди кадетов будет образован Организационный комитет, который возглавит председатель КГГА Александр Попов.
В состав комитета также войдут: руководство Департамента образования, молодежи и спорта, Департамента здравоохранения, Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды, Департамента общественных коммуникаций, руководство правоохранительных органов, районной госадминистрации, тренер Украины по баскетболу и руководство федерации баскетбола Киева.
Спортивное мероприятие пройдет в помещении ГП «Дворец спорта» (Спортивная площадь, 1). Ответственность за подготовку и проведение чемпионата возложена на ООО «Местный организационный комитет «ЕвроБаскет 2015».