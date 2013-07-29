ФХУ просит Колесникова отпустить тренера ХК "Донбасс" в сборную

Федерация хоккея Украины хочет видеть Назарова тренером сборной.

Федерация хоккея Украины (ФХУ) направила президенту хоккейного клуба "Донбасс" Борису Колесникову письмо с просьбой разрешить главному тренеру команды Андрею Назарову возглавить сборную Украины, сообщается на официальном сайте клуба. ФХУ хочет также видеть в качестве ассистента Назарова главного тренера "Молодой Гвардии" (Донецк) Александра Годынюка. Как известно, в апреле сборная Украины по хоккею пробилась во второй дивизион чемпионата мира.

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