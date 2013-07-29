ФХУ просит Колесникова отпустить тренера ХК "Донбасс" в сборную
21:53, 29 июля 2013Спорт
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Федерация хоккея Украины хочет видеть Назарова тренером сборной.
Андрея Назарова хотят видеть в сборной
Федерация хоккея Украины (ФХУ) направила президенту хоккейного клуба "Донбасс" Борису Колесникову письмо с просьбой разрешить главному тренеру команды Андрею Назарову возглавить сборную Украины, сообщается на официальном сайте клуба.
ФХУ хочет также видеть в качестве ассистента Назарова главного тренера "Молодой Гвардии" (Донецк) Александра Годынюка.
Как известно, в апреле сборная Украины по хоккею пробилась во второй дивизион чемпионата мира.
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