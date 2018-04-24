Премьер-лига: кто угадал с новичками

Летнее межсезонье в украинском футболе запомнилось большой активностью отечественных клубов-грандов на трансферном рынке. А спустя три тура после начала первенства некоторые новички уже стали чуть ли не лидерами в своих командах. УНИАН проанализировал, насколько выгодными оказались вложения украинских команд, которые в этом сезоне будут участниками еврокубков.

«Шахтер» вновь угадал с бразильцем

Едва ли не главным вопросом, который интересовал отечественных фанов на протяжении летнего межсезонья, стала комплектация атакующей линии многолетнего лидера отечественного футбола, действующего чемпиона страны донецкого «Шахтера». Практика в очередной раз доказала, что Мирча Луческу, если и ошибается в выборе игроков, то – очень редко.

Фред с первого же матча стал практически незаменимым и очень полезным игроком основного состава команды. Бразилец принес победу горнякам в матче за Суперкубок над одесским «Черноморцем», сделав дубль. Он также выходил на поле в стартовом составе во всех трех матчах чемпионата, состоявшихся до сегодняшнего дня. Это – игры против ужгородской «Говерлы», ФК «Севастополь» и одесского «Черноморца». Кроме того, в игре с «Севастополем» он забил гол, таким образом, трижды поразив ворота в четырех матчах.

Также имеет все шансы стать игроком основы Веллингтон Нем. Пока что он дважды выходил на замену в матчах с «Севастополем» и «Черноморцем». А в игре с крымчанами еще и забил гол.

По одному разу выходили на замену Фернандо и аргентинец Факундо Феррейра. Очевидно, что их уровень готовности оставляет желать лучшего. И только время покажет, насколько они адаптировались в донецком коллективе.

Наконец, перешедший из донецкого «Металлурга» Александр Воловик до сих пор не провел на поле в составе «Шахтера» ни одной минуты. Очевидно, что он является игроком глубокого запаса, пятым центральным защитником после Ярослава Ракицкого, Александра Кучера, Дмитрия Чигринского и Сергея Кривцова. И выходить на поле Воловик будет только в исключительных случаях.

Суммируя все приобретения, можно сказать, что сильно обновившаяся атакующая линия еще не стала единым целым. И нужно время на то, чтобы команда «срослась», игроки привыкли друг к другу. В этом плане, команде повезло, что все более важную роль играет относительный новичок Тайсон, перешедший в «Шахтер» еще полгода назад.

В «Динамо» конкуренция – на пользу

После трех туров нынешнего чемпионата всегда немногословный Олег Блохин дал первый более-менее развернутый комментарий по итогам трансферной кампании клуба в летнее межсезонье-2013. По словам тренера, больше всего его радует тот факт, что в команде всегда есть, кого и кем заменить. На каждую позицию в «Динамо» есть, как минимум, по два человека. «Это хорошо, впереди длинный сезон. Предстоит много матчей в чемпионате, Кубке и Лиге Европы», - резюмировал Блохин.

Самым эффективным новичком команды, безусловно, является Демьерси Мбокани. Более того, на данный момент он не только как новичок, но и вообще самый эффективный игрок команды – 4 гола в 3 играх Премьер-лиги. Мбокани забивает во всех матчах, и он сразу же вытеснил из состава Брауна Идейе. Впрочем, нигериец потерял доверие Блохина еще зимой, после того как с опозданием вернулся с триумфального для его команды Кубка Африки. Сборная Нигерии выиграла, Идейе загулял, а теперь ему, наконец, нашлась достойная замена.

Юнес Беланда пока ничем особым не отличился, но и грубых ошибок не допускал. Если в первом туре он вышел на замену, то в последующих двух играх выходил в стартовом составе и пока Блохин не нашел повода публично покритиковать игрока. Марокканец достаточно быстро находит общий язык с партнерами, что может сильно пригодится команде уже в следующем туре, когда 4 августа киевляне сойдутся в первом серьезнейшем испытании сезона с донецким «Шахтером».

Голландец Джермейн Ленс хорошо провел игру с «Севастополем», в то время как до этого лишь постепенно втягивался в новый коллектив. В матче с «Волынью» он провел на поле только первый тайм, а спустя неделю, в игре с «Говерлой» лишь восемь минут. Впрочем, последний матч вселяет надежду в то, что игрок хоть и медленно, но верно входит в рабочий ритм.

А вот француз Бенуа Тремулинас в первом же своем матче в составе «Динамо» - с «Севастополем» - активно действовал по всей левой бровке, очень часто обострял игру и сделал голевой пас Лукману Аруне, который открыл счет. В общем, дебют у кандидата в сборную Франции получился удачным. Он реально был одним из лучших на поле, если не лучшим.

Дебют Тремулинаса может создать определенные проблемы Евгению Селину, который номинально играет на этой позиции. В матче с «Севастополем» украинец действовал в центре обороны, но там также вряд ли задержится. Ведь буквально накануне киевляне подписали контракт с австрийцем Александром Драговичем. А ведь еще в команде есть Евгений Хачериди и Домагой Вида. И теперь Селину, как минимум, будет трудно удержать место в основном составе. И вполне вероятно, что ему вообще придется завоевывать место в основной команде заново.

Кстати, в свете последних покупок в атакующую линию, почти не осталось шансов на попадание в состав и у Романа Безуса, который вместе с Селиными пришел в «Динамо» из полтавской «Ворсклы» еще в зимнее межсезонье.

Что же касается Александра Драговича, то австриец не провел еще ни одной минуты, хотя как сам подчеркивал в первом же своем интервью клубной пресс-службе, готов выйти на поле в любой момент. Он полностью провел предсезонную подготовку в «Базеле», находится в отличной форме и даже успел сыграть в составе своей предыдущей команды один матч в новом сезоне в чемпионате Швейцарии.

«Металлист» еще выбирает

Харьковский коллектив до сих пор продолжает присматриваться к потенциальным новичкам на трансферном рынке, хотя уже 30 июля проводит свой первый матч в Лиге Чемпионов — с ПАОКом, в Салониках. Если «Динамо» и «Шахтер», по сути, уже завершили работу на трансферном рынке, то работа харьковчан на перспективу еще в самом разгаре. Вместе с тем, те игроки, которые уже влились в команду, оставляют куда больше позитивных эмоций от своей игры, нежели негатива.

Центральный защитник Моледо уже стал твердым игроком основы. Он регулярно выходит на поле, а его новая команда в трех играх пропустила лишь один гол, что говорит о крепости оборонительной линии. При этом, «Металлист» пока не потерял ни одного очка в турнирной таблице, идя нога в ногу с «Шахтером».

Что касается форварда Диего Соузы, то он подписал контракт с «Металлистом» еще перед вторым туром. И главный тренер команды Мирон Маркевич сходу выпустил игрока в основном составе. Это, кстати, вполне соответствует стилю работы «коуча» харьковчан – покупать игрока и тут же давать ему шанс проявить себя, доверять место в составе. По мнению Мирона Богдановича, если игрок хороший, то должен проявить себя сразу, с листа, без раскачки. Сам Соуза играет весьма добротно, оправдывая доверие тренера, но не «феерит». В двух матчах он выходил в стартовом составе, но его заменяли на последних минутах. И голов в этих играх он пока не забивал.

«Днепр» сделал акцент на вратаря

Также как и «Металлист», днепропетровский «Днепр» весьма скромно действовал на трансферном рынке в нынешнее межсезонье.

Единственным легионером, который был куплен клубом, стал румын Александру Влад. На левом фланге обороны он должен был прийти на подмогу Ивану Стриничу. Но, пока наставник днепропетровцев Хуанде Рамос бережет новичка, не рискуя сразу бросать его в бой.

Кроме того, в «Днепр» перешел лидер полузащиты «Черноморца» Сергей Политыло, которого обменяли на Алексея Антонова. Однако, пока Политыло, как и Влад, игрок запаса.

А вот где «Днепр» действительно усилился, так это – во вратарской линии, арендовав у Динамо Дениса Бойко. Основной голкипер команды в прошлом сезоне Ян Лаштувка не был надежен, часто ошибался, и позиция явно требовала усиления. В итоге, Бойко сразу стал игроком основы, и первые два тура провел уверенно. Но, в последнем матча пропустил три гола от «Зари», действуя нервно и, тем самым, нервируя своих же партнеров по обороне. Теперь любопытно, кто будет защищать ворота команды в матче 4-го тура в Луцке против местной «Волыни».

Генеральный директор днепропетровского клуба Андрей Стеценко уже успел заявить: «Хуанде Рамос доволен всеми тремя новичками, но просит еще купить атакующего полузащитника».

Можно предположить, что комплектация «Днепра» еще полностью не завершена. Да и не выходившие на поле новички команды, рано или поздно, заиграют в «Днепре». Ведь тренер ими вроде бы доволен.

«Черноморец» и «Металлург»: без особых амбиций

Успешно стартовавший на международной арене в этом сезоне одесский «Черноморец», равно как и донецкий «Металлург», по всей видимости, не питают иллюзий по поводу еврокубковых перспектив. Во всяком случае, руководство обоих клубов очень мало что сделало для усиления.

Тем не менее, удача не обошла стороной «Черноморец». Экс-игрок «Шахтера» Алексей Гай заменил в одесской команде Политыло на позиции опорного полузащитника. И одесситы уже имеют все основания считать этот трансфер удачным – два гола в двух матчах второго отборочного раунда Лиги Европы с молдавской «Дачией».

Также отличился голом в ворота молдавского клуба перешедший из «Днепра» Алексей Антонов.

Впереди команду ожидает куда более серьезный соперник – в лице сербской «Црвены звезды». И хоть команда из Белграда уже давным-давно не такая грозная сила, какой была в 80-х — 90-х годах прошлого столетия, но амбиции имеет весьма серьезные.

Что касается «Металлурга», то он стартует в еврокубках 1 августа матчем с албанским «Кукесом».

Ярким приобретением дончан можно было бы назвать ирландца Даррена О'Ди. Но только из-за необычности самого факта приезда. Британцы крайне редко отваживаются покорить наши просторы. Этот футболист дебютировал за новую команду в матче второго тура Премьер-лиги с «Карпатами» (1:1), где был заменен в перерыве. А уже после игры он был раскритикован главным тренером Юрием Максимовым. «Возможно, нет нужной кондиции еще у игрока. Будем надеяться, что скоро он сможет адаптироваться».

…Отечественные футбольные клубы-гранды, продолжающие ориентироваться на легионеров, в этом сезоне совершили качественный прорыв. И если «Шахтер» лишь удачно нашел замену тем, кто на протяжении многих лет были незаменимыми в команде, то киевляне посредством трансферов реально усилили задействованный ранее состав. Правда, и здесь не обошлось без эксцессов. Уже в первом туре были потеряны очки в игре с луцкой «Волынью». Впрочем — главное впереди. Игра «Шахтер» - «Динамо» и последующие в августе еврокубковые матчи наверняка еще внесут много корректив в оценку действий новичков. И это касается отнюдь не только киевского «Динамо»...

Кирилл Стадниченко