Свитолина стала лучшей теннисисткой Украины

Харьковчанка Элина Свитолина, благодаря выигранному на прошлой неделе титулу турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Баку, поднялась с 71-го места на 49-е, став лидером украинского женского тенниса.

Как сообщается на официальном сайте WTA, новый рейтинг был составлен в понедельник, 29 июля.

В новом рейтинге сразу две представительницы Украины - Элина Свитолина и Надежда Киченок - значительно улучшили свои личные рекорды.

Так, Надежда Киченок, ставшая победительницей крупного турнира Международной федерации тенниса (ITF) в Астане, преодолела 33 ступеньки и теперь занимает 125-е место в мировой классификации.

Кроме того, Леся Цуренко сохранила за собой 61-ю позицию, а Марина Заневская опустилась со 115 строчки на 116-ю. Также известно, что Ольга Савчук поднялась на 180-е место (+4), Юлия Бейгельзимер - на 187(+10), Катерина Козлова - на 194(+19).

Новый личный рекорд установила и 17-летняя Александра Корашвили - 581-я строчка мирового рейтинга.

Что касается лидеров мирового рейтинга, то тут без изменений: Серена Уильямс (США), Мария Шарапова (Россия) и Виктория Азаренко (Беларусь).

Источник: http://www.wtatennis.com/singles-rankings