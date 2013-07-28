Украинская теннисистка стала победительницей турнира в Баку

В воскресенье в финальном матче Свитолина, получившая от организаторов 7-й номер посева, в двух партиях со счетом 6:4, 6:4 одержала верх над израильтянкой Шахар Пеер. Поединок длился 1 час 38 минут.

Для Свитолиной этот титул стал первым на турнирах WTA в нынешнем году и вторым в карьере.

РИА Новости