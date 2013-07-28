Украинская теннисистка стала победительницей турнира в Баку
12:25, 28 июля 2013Спорт
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Украинка Элина Свитолина стала победительницей теннисного турнира в Баку, призовой фонд которого составляет 235 тысяч долларов.
Свитолина победила / Фото: tennisworldusa.org
В воскресенье в финальном матче Свитолина, получившая от организаторов 7-й номер посева, в двух партиях со счетом 6:4, 6:4 одержала верх над израильтянкой Шахар Пеер. Поединок длился 1 час 38 минут.
Для Свитолиной этот титул стал первым на турнирах WTA в нынешнем году и вторым в карьере.
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