Украинская теннисистка стала победительницей турнира в Баку

12:25, 28 июля 2013
Спорт
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Украинка Элина Свитолина стала победительницей теннисного турнира в Баку, призовой фонд которого составляет 235 тысяч долларов.

Свитолина победила / Фото: tennisworldusa.org

В воскресенье в финальном матче Свитолина, получившая от организаторов 7-й номер посева, в двух партиях со счетом 6:4, 6:4 одержала верх над израильтянкой Шахар Пеер. Поединок длился 1 час 38 минут.

Для Свитолиной этот титул стал первым на турнирах WTA в нынешнем году и вторым в карьере.

РИА Новости

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