Украинская теннисистка уже за шаг от победы на турнире в Баку
18:22, 27 июля 2013Спорт
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Украинская теннисистка Свитолина вышла в финал турнира в Баку.
Свитолина вышла в финал / Фото: tennisworldusa.org
На турнире WTA Baku Cup состоялись полуфинальные матчи, в одном из которых победу одержала украинка Элина Свитолина.
Как сообщает официальный сайт соревнований, 71-я в мировом рейтинге Свитолина, посеянная на этом турнире под 7-м номером, одержала уверенную победу над 77-м номером рейтинга WTA румынкой Александрой Каданту - 6:1, 6:4.Матч длился 1 час 19 минут. Свитолина сделала пять брейков и один раз не удержала свою подачу. На ее счету три эйса при одной двойной ошибке. Каданту один раз подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. Благодаря этой победе украинка сравняла счет в личном противостоянии с румынкой – 1:1.
За титул в Баку Свитолина поборется с израильтянкой Шахар Пеер, занимающей в мировом рейтинге 149-е место. Пеер в своем полуфинале за 1 час 8 минут разгромила польку Магду Линетт – 6:1, 6:1.
Ранее Свитолина и Пеер встречались один раз и украинка оказалась сильнее.
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