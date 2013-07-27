Украинская теннисистка уже за шаг от победы на турнире в Баку

На турнире WTA Baku Cup состоялись полуфинальные матчи, в одном из которых победу одержала украинка Элина Свитолина.

Как сообщает официальный сайт соревнований, 71-я в мировом рейтинге Свитолина, посеянная на этом турнире под 7-м номером, одержала уверенную победу над 77-м номером рейтинга WTA румынкой Александрой Каданту - 6:1, 6:4.

Матч длился 1 час 19 минут. Свитолина сделала пять брейков и один раз не удержала свою подачу. На ее счету три эйса при одной двойной ошибке. Каданту один раз подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. Благодаря этой победе украинка сравняла счет в личном противостоянии с румынкой – 1:1.

За титул в Баку Свитолина поборется с израильтянкой Шахар Пеер, занимающей в мировом рейтинге 149-е место. Пеер в своем полуфинале за 1 час 8 минут разгромила польку Магду Линетт – 6:1, 6:1.

Ранее Свитолина и Пеер встречались один раз и украинка оказалась сильнее.