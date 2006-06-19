Украина выигрывает у Саудовской Аравии со счетом 2:0 после первого тайма матча на Чемпионате мира-2006.

На 4-й минуте защитник сборной Украины Андрей РУСОЛ с подачи углового открыл счет в матче.

На 12-й минуте мог отличиться Андрей ШЕВЧЕНКО, который после подачи с углового пробил головой в створ ворот, но на пути мяча встал Мохаммед АМИН. У Сергея РЕБРОВА, пытавшегося добить этот мяч, удар не получился.

На 22-й минуте защитник украинской сборной Андрей НЕСМАЧНЫЙ получил желтую карточку за грубый подкат сзади.

На 36-й минуте С.РЕБРОВ прицельным ударом с 30 метров удваивает счет в матче.

На 38-й минуте защитник Ахмед ДОХИ грубо играет против Андрея НЕСМАЧНОГО, за что получает желтую карточку.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 19.00 на "АОЛ Арена" в Гамбурге начался матч второго тура в группе Н между сборной Украины и Саудовской Аравии на Чемпионате мира в Германии.

Саудовская Аравия: 21 - Мабрук ЗАИД; 2 - Ахмед ДОХИ, 13 - Хуссейн СУЛАЙМАНИ, 6 - Омар аль-ГАМДИ, 4 - Хамад аль-МОНТАШАРИ; 3 - Редья ТУКАР; 14 - Сауд аль-ХАРИРИ, 8 - Мохаммед НУР, 7 - Мохаммед Амин; 16 - Халед аль-ТАКЕР; 20 - Яссир аль-КАХТАНИ.

Украина: 1 - Александр ШОВКОВСКИЙ; 6 - Андрей РУСОЛ; 2 - Андрей НЕСМАЧНЫЙ; 22 - Вячеслав СИДЕРСКИЙ; 9 - Олег ГУСЕВ; 4 - Анатолий ТИМОЩУК; 8 - Олег ШЕЛАЕВ , 19 - Максим КАЛИНИЧЕНКО; 11 - Сергей РЕБРОВ; 7 - Андрей ШЕВЧЕНКО, 10 - Андрей ВОРОНИН.

Судейскую бригаду возглавляет Грэм ПОЛЛ (Англия)

14 июня на Центральном стадионе в Лейпциге национальная сборная Украины проиграла сборной Испании со счетом 0:4.

По результатам первого тура в группе Н лидирует сборная Испании с 3 очками (4-0), второе место разделяют сборные Саудовской Аравии (2-2) и Туниса (2-2) по 1 очку. На последнем месте пока сборная Украины с 0 очками (0-4).