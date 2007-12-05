Индзаги обогнал Шеву и стал лучшим бомбардиром УЕФА
12:29, 05 декабря 2007Спорт
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Итальянский форвард улучшил результат Мюллера
Итальянский форвард "Милана" Филиппо Индзаги стал лучшим бомбардиром в истории УЕФА.
Забив "Селтику" свой 63-й гол в европейских клубных турнирах, он вписал свое имя в историю, обогнав на один мяч легендарного немецкого нападающего Герда Мюллера.
Недалеко расположился и наш Андрей Шевченко, забивший в еврокубках 60 голов.
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