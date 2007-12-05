Индзаги обогнал Шеву и стал лучшим бомбардиром УЕФА

Итальянский форвард "Милана" Филиппо Индзаги стал лучшим бомбардиром в истории УЕФА.

Забив "Селтику" свой 63-й гол в европейских клубных турнирах, он вписал свое имя в историю, обогнав на один мяч легендарного немецкого нападающего Герда Мюллера.

Недалеко расположился и наш Андрей Шевченко, забивший в еврокубках 60 голов.

СпортОбоз