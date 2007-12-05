Индзаги обогнал Шеву и стал лучшим бомбардиром УЕФА

12:29, 05 декабря 2007
Спорт
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Итальянский форвард улучшил результат Мюллера

Филиппо Индзаги Итальянский форвард "Милана" Филиппо Индзаги стал лучшим бомбардиром в истории УЕФА.

Забив "Селтику" свой 63-й гол в европейских клубных турнирах, он вписал свое имя в историю, обогнав на один мяч легендарного немецкого нападающего Герда Мюллера.

Недалеко расположился и наш Андрей Шевченко, забивший в еврокубках 60 голов.

СпортОбоз

 

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