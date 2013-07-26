«Металлист» одержал третью победу подряд в Чемпионате Украине

В Харькове завершился стартовый матч третьего тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором «Металлист» обыграл мариупольский «Ильичевец» со счетом 2:0.

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра в Харькове стала последней для «Металлиста» перед дебютом в Лиге чемпионов.

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Харьковчане с самого начала игры владели преимуществом, но в первом тайме так и не смогли воплотить его в голы. Самыми активными в первой половине игры в составе хозяев поля были Марко Девич, Хосе Соса и Диего Соуза.

«Металлист» смог открыть счет практически сразу после перерыва. На 51-й минуте длинная передача Кристиана Вильягры от центра поля на линию штрафной пришлась точно на ногу Марко Девича. Форвард сборной Украины одним касанием принял мяч и обыграл защитника, а вторым - ударил точно в угол ворот – 1:0.

После этого атакующий пыл хозяев немного угас, но они продолжали уверенно контролировать ход матча. А за 10 минут до финального свистка Девич сделал дубль. Мяч от Родриго Моледо отскочил к Девичу, и тому не составило труда поразить пустой угол ворот – 2:0.

Таким образом, «Металлист» одержал третью победу подряд, набрав 9 очков и став, как минимум на сутки, единоличным лидером турнирной таблицы.

Третий тур украинской футбольной Премьер-лиги продлится до 28 июля.