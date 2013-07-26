Киевское «Динамо» подписало защитника сборной Австрии

Официальный видео-портал ФК «Динамо» (Киев) опубликовал сюжет, где защитник сборной Австрии Александр Драгович подписывает контракт с вице-президентом киевского клуба Виталием Сивковым.

После церемонии подписания новичок «Динамо» отметил: «Динамо»– очень большая команда. Я долго не раздумывал, получив от нее предложение. В Киев приехал, чтоб выигрывать трофеи с «Динамо». Я еще никогда не играл в групповом этапе Лиги чемпионов, а с «Динамо» в следующем сезоне, я уверен, мне это сделать удастся».

Также игрок отметил свое нынешнее хорошее физическое состояние: «Я прошел предсезонные сборы с «Базелем». Нахожусь в хорошей форме, и, думаю, по физической подготовке ко мне претензий быть не может».

Кроме того, игрок вспомнил свой опыт игр против «Динамо»: «Зимой мы играли с «Динамо» на сборах и я убедился, что в киевской команде собраны хорошие центральные защитники-игроки своих сборных – Вида и Хачериди. Что ж, очень рад, что теперь буду играть с ними плечом к плечу. Сейчас моя основная позиция – центрбек. Но в молодости мне приходилось выступать и в центре поля».

Как сообщал УНИАН, ранее днем появилась неофициальная информация о том, что «Динамо» подписало контракт с Драговичем.