Василий Ломаченко перешел в профессиональный бокс

19:50, 26 июля 2013
Спорт
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Олимпийский чемпион Лондона-2012 по боксу Василий Ломаченко подписал контракт с ведущей мировой промоутерской компанией Top Rank, тем самым официально начав профессиональную карьеру.

Василий Ломаченко

Как сообщает официальный сайт спортсмена, первый бой Ломаченко состоится 12 октября в рамках вечера, где центральным будет поединок с участием Маркеса Бредли. Бои пройдут в Лас-Вегасе.

Соперник украинского боксера пока не определен.

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В случае победы Ломаченко в первом бою уже второй пройдет за чемпионский пояс. Этот бой состоится в январе 2014 года и станет беспрецедентным событием в истории профессионального бокса. Предыдущему рекордсмену Гильермо Ригондо понадобилось провести для этого семь боев.

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