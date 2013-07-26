Василий Ломаченко перешел в профессиональный бокс

Как сообщает официальный сайт спортсмена, первый бой Ломаченко состоится 12 октября в рамках вечера, где центральным будет поединок с участием Маркеса Бредли. Бои пройдут в Лас-Вегасе.

Соперник украинского боксера пока не определен.

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В случае победы Ломаченко в первом бою уже второй пройдет за чемпионский пояс. Этот бой состоится в январе 2014 года и станет беспрецедентным событием в истории профессионального бокса. Предыдущему рекордсмену Гильермо Ригондо понадобилось провести для этого семь боев.