Стал известен соперник «Украинских атаманов» в новом сезоне WSB

Состоялась жеребьевка первого раунда IV сезона Всемирной серии бокса (WSB), по результатам которой первым соперником "Украинских атаманов" станет команда "Американские нокауты".

Как сообщает официальный сайт соревнований, на этом этапе встретятся 12 команд, которые разделят на две группы.

В группе "А" соперниками "Украинских атаманов" станут "Американские нокауты", "Аргентинские кондоры", "Итальянский гром", "Алжирские пустынные ястребы" и "Немецкие орлы".

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Соревнования будут проходить с 16 ноября 2013 года по 1 марта 2014 года.

Спортсмены будут бороться в десяти весовых категориях: 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 и более 91 кг.

Как сообщал УНИАН, в сезоне 2012/13 "Украинские атаманы" вышли в финал, где проиграли казахстанскому коллективу "Астана Арланс". По мнению многих специалистов, на результат финала повлияли многочисленные судейские ошибки.