Две украинки вышли в полуфинал Чемпионата мира по водным видам спорта

Как сообщает официальный сайт соревнований, полуфиналистками стали Анна Письменская и Елена Федорова.

Письменская завершила предварительный этап с седьмым результатом, набрав в сумме за пять прыжков 300,90 балла. В свою очередь, Федорова финишировала на 13-м месте (281,10).

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Выиграла квалификацию китаянка Хе Ци (341,50), второе место у ее соотечественницы Ван Хан (321,00), третье – у итальянки Тани Каньотто (312,60).

Полуфинал состоится сегодня.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Барселоне с 19 июля по 4 августа.