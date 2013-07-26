Две украинки вышли в полуфинал Чемпионата мира по водным видам спорта
15:11, 26 июля 2013Спорт
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В Барселоне (Испания) завершились предварительные соревнования Чемпионата мира по водным видам спорта в прыжках в воду с трехметрового трамплина среди женщин, по итогам которых две украинки вышли в полуфинал.
Анна Письменская
Как сообщает официальный сайт соревнований, полуфиналистками стали Анна Письменская и Елена Федорова.
Письменская завершила предварительный этап с седьмым результатом, набрав в сумме за пять прыжков 300,90 балла. В свою очередь, Федорова финишировала на 13-м месте (281,10).
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Выиграла квалификацию китаянка Хе Ци (341,50), второе место у ее соотечественницы Ван Хан (321,00), третье – у итальянки Тани Каньотто (312,60).
Полуфинал состоится сегодня.
Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Барселоне с 19 июля по 4 августа.
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