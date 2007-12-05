Дарио Срна: жалко болельщиков...

Футболисты «Шахтера» прокомментировали завершение евросезона для своей команды.

Защитник Дарио Срна:

«Без ошибок не будет футбола. Когда мы забиваем – это тоже чья-то ошибка. Каждый гол – это результат каких-то неверных действий и решений. А сегодня после счета 0:2 было очень сложно отыгрываться».

По мнению хорвата роковым для команды стал 13 тур Чемпионата Украины, мол, все пошло наперекосяк после игры с Кривбассом: “...вы же видите, что во многих играх «Шахтер» имеет преимущество и хорошо играет, но не получает результата. Я не говорю, что в наших пропущенных голах виновата только оборона. Вся команда нападает и вся команда защищается, поэтому мы все виноваты. Очень обидно и жалко болельщиков, президента, журналистов, всех, кто пришел в этот холодный день на стадион. Мы здорово начали евросезон, были на таком подъеме, но после «Кривбасса» все пошло под уклон. Можно много говорить о причинах, но я считаю, что алиби у нас нет. Хотя и в великих командах, таких, как Ливерпуль, бывают провалы, хотя это нисколько нас не оправдывает. Сегодня «Бенфика» нас обыграла, так что надо их только поздравить с выходом в Кубок УЕФА.

Защитник Дмитрий Чигринский:

«Похоже, что мы попали в какую-то яму. И вроде бы стараемся, есть неплохое движение, а результата нет».

Футболист видит только один путь выхода из кризиса. «Только работать, работать еще усерднее – и другого выхода из такого положения не существует. Я думаю, такие моменты бывают у каждой команды. Просто их нужно пережить, перетерпеть, переработать и быть всем дружнее. Проблемы лежат, очевидно, в области психологии. Нам хватает сил, мы много двигаемся, но допускаем простые ошибки и пропускаем голы», - сказал Чигринский.

Защитник проанализировал эпизод, когда забивался первый гол: «Мы не разобрались в этом моменте. Три человека понадеялись друг на друга, а в результате получили гол».

Чигринский рассказал и о словах Мирчи Луческу в раздевалке после игры.

«Он поставил нам в пример «Бенфику», как они двигались, как подсказывали друг другу. И сказал, что именно это и есть дух и характер Лиги чемпионов, только так можно вырывать победы в этом турнире. Кроме того, он сказал, что у нас еще две игры, и несмотря ни на что необходимо играть и выигрывать», - отметил игрок «Шахтера».

По материалам пресс-службы ФК "Шахтер"