Ferrari Team Ukraine примет участие в знаменитой гонке «24 часа Спа»

Главными фаворитами на вершину подиума абсолюта являются экипажи на Audi R8 LMS Ultra. За «четыре кольца», побеждавшие два последних года в Спа, поедут Стефан Ортелли, Рене Раст, Френк Штиплер, Андре Лоттерер, Харольд Прима, Оливье Джарвис, Матиас Экстром, Марсель Фасслер, Маркус Винкельхок, Энтони Кумпен.

Украинская команда также заручилась поддержкой профессионального пилота, кем стал Маттео Малучелли. Он 5 раз стартовал в Ле Мане, дважды заняв 2-е место в классе GT2, а в 2007-м году в «24 часах Спа» вместе с Либом и Коллардом возглавил класс GT2. Украинский пилот Андрей Круглик прошел четыре полных суточных марафона в Дубаи и Нюрбургринге, причем в Германии за рулем Ford Fiesta он победил в своем классе и еще раз был 3-м! Сложнее всего в экипаже Team Ukraine Racing with Ferrari придется основателю команды – Руслану Цыплакову. В его послужном списке лишь полтора года в кольцевых автомобильных гонках, и пока нет опыта выступления в ночных условиях, что является главной изюминкой любого суточного марафона.

Согласно правилам марафона в гонке СПА по истечению 6, 12 и 24 часов в ней начисляются очки как за отдельно взятый этап. Таким образом, Team Ukraine Racing with Ferrari, которая после трех этапов Blancpain Endurance Series занимает 8-е место в зачете Pro-Am, может пополнить свой актив, тем более, что от занимающей 2-е место AF Corse украинский коллектив отделяют всего 15 очков.

Гонка «24 часа Спа» является одной из старейших – первая прошла в 1924-м году, спустя всего год после рождения самого легендарного марафона «24 часа Ле Мана». Если до войны бельгийская гонка по классам автомобилей мало отличалась от Ле Мана, то за исключением пары гонок, вплоть до 2000-го года этот марафон был зарезервирован исключительно для кузовных автомобилей и являлся жемчужиной в мире туринга.