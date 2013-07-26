"Металлист" намерен играть в ЛЧ с тремя вратарями и двумя нападающими

Как сообщает официальный сайт клуба, в заявку команды-дебютанта турнира вошли три вратаря и всего два нападающих.

В список А попали вратари: Артур Денчук, Владимир Дишленкович, Александр Горяинов; защитники Андрей Березовчук, Марсио Азеведо, Папа Гуйе, Родриго Моледо, Сергей Пшеничных, Владимир Шопин, Кристиан Вильягра; полузащитникиСебастьян Бланко, Диего Соуза, Галовский Де Ласерда Эдмар, Олег Красноперов, Александр Нойок, Клейтон Хавьер, Ромеро Бонфим Марлос, Олег Шелаев, Хосе Эрнесто Соса, Хуан Мануэль Торрес; нападающие Джонатан Кристальдо, Марко Девич.

В список Б попали Александр Андриевский, Александр Азацкий, Владимир Барилко, Владислав Краев, Артем Радченко.

Как сообщал УНИАН, свой дебютный матч в Лиге чемпионов "Металлист" проведет 30 июля в рамках третьего отборочного раунда против греческого ПАОКа. Игра состоится на поле команды-соперника в Салониках. Ответный матч состоится 7 августа в Харькове. Победитель этого противостояния попадет в плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов.