Стартовал Чемпионат Украины по легкой атлетике

Как сообщили УНИАН в Федерации легкой атлетики Украины, заявки на участие в соревнованиях подали 570 спортсменов из 27 регионов Украины (332 мужчины и 238 женщин).

Соревнования станут главным этапом отбора на Чемпионат мира, который состоится 10-18 августа в Москве.

Однако уже сегодня есть атлеты, которые своими выступлениями в течение сезона обеспечили себе участие в главном старте года. Большинство из них работают по индивидуальным планам и были освобождены от участия в чемпионате Украины, сообщил государственный тренер штатной сборной команды Украины Михаил Медведь.

«Мария Ремень, Олеся Повх, Ольга Саладуха и Богдан Бондаренко в течение сезона неоднократно подтверждали норматив и побеждали на международных соревнованиях. Мы пошли им на уступки и разрешили пропустить чемпионат Украины. Сейчас они работают по индивидуальным планам. Большинству же спортсменов нужно подтвердить либо выполнить нормативы, необходимые для участия в чемпионате мира. Состав команды будет утвержден после завершения чемпионата Украины, 27 июля на заседании Исполкома ФЛАУ», - отметил тренер.

Чемпионат Украины будет продолжаться до 27 июля.