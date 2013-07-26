ФК "Черноморец" и "Севастополь" оштрафованы на большие суммы

Как сообщили УНИАН в ФФУ, за неправомерные действия болельщиков «Черноморца» на стадионе «Севастополь» 14 июля до и во время матча 1-го тура чемпионата Украины одесская команда оштрафована на 50 тыс. грн.

«Севастополь» получил штраф в размере 125 тыс. грн за необеспечение общественного порядка на стадионе и противоправные действия собственных фанов.

Кроме того, симферопольская «Таврия» предупреждена о том, что в случае непредоставления клубом документального подтверждения отозвания исковых заявлений из судов общей юрисдикции на протяжении 10 дней (по делам агентов Шаблия и Домарацкого, а также бывших тренеров клуба С.Альтмана, Г.Альтмана и Скрипника), к клубу будут применены максимальные финансовые санкции, предусмотренные дисциплинарными правилами Федерации футбола Украины в сумме 250 тыс. грн.

За опасное нападение на соперника с риском нанесения травмы футболист луцкой «Волыни» Мемешев, который был удален с поля в матче 1-го тура чемпионата Украины с киевским «Динамо» 14 июля, получил двухматчевую дисквалификацию (при этом один матч чемпионата он уже пропустил).