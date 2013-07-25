Из сборной Украины по баскетболу отчислены четыре игрока
Национальную мужскую сборную Украины по баскетболу, которая продолжает подготовку к Евробаскету-2013, покинули четыре игрока.
Как сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины, по решению тренерского штаба во главе с американским специалистом Майком Фрателло, после учебно-тренировочных сборов из команды отчислены Павел Буренко, Руслан Отверченко, Алексей Щепкин и Денис Яковлев.
Таким образом, в составе команды остались 17 игроков. 15 из них отправились на товарищеские матчи в Словению. 26 июля украинцы сыграют с хозяевами, а 27 июля встретятся с командой Македонии.
В Словению поехали Денис Лукашов, Вячеслав Бобров, Артем Слипенчук, Дмитрий Глебов, Дмитрий Забирченко, Игорь Зайцев, Максим Корниенко, Александр Липовый, Александр Мишула, Леонид Стефанишин, Артем Пустовий, Максим Пустозвонов, Станислав Тимофеенко, Кирилл Фесенко и Владимир Конев.
Еще двое игроков, Александр Кольченко и Кирилл Натяжко, травмированы.
Евробаскет-2015 среди национальных сборных (взрослых игроков) состоится с 4 по 22 сентября в Словении.