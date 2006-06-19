Украина забила гол!
19:08, 19 июня 2006Спорт
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Продолжается матч Саудовская Аравия - Украина
Сборная Украины забила свой первый гол в истории чемпионатов мира. В матче с Саудовской Аравией на четвертой минуте отличился Андрей Русол – 1:0. Максим Калиниченко подал угловой с правого фланга, Русол выиграл борьбу и переправил мяч в ворота (он проскочил между ног у вратаря Мабрука Заида). Напомним, что свой первый матч Украина проиграла Испании (0:4).
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