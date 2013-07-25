Деньги Кличко за бой с Поветкиным проведут через Сбербанк России

Российские организаторы встречи Владимира Кличко и Александра Поветкина, которая состоится 5 октября в Москве, выбрали форму расчетов со стороной украинского боксера в виде аккредитива, для чего привлечено ОАО "Сбербанк России", говорится в их сообщении РИА Новости.

Бой между Поветкиным и Кличко пройдет в СК "Олимпийский". Россиянин - обязательный претендент на встречу с украинским суперчемпионом мира по версии WBA. Призовой фонд матча составляет более 23 миллионов долларов, 75 процентов от него получит Кличко.

По теме: Половину денег на бой Кличко-Поветкин даст Роснефть

"В рамках двустороннего сотрудничества наиболее оптимальной и безопасной формой расчетов со стороной Кличко была выбрана аккредитивная форма, а именно - международный аккредитив. Это означает, что у Кличко нивелированы риски от возможного неплатежа", - рассказал организатор поединка Андрей Рябинский, вице-президент Федерации профессионального бокса России, глава ГК "МИЦ".

"ОАО "Сбербанк России"выпустил международный аккредитив в пользу Кличко 11 июля", - добавил бизнесмен.