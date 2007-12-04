Результаты 6-го тура Лиги Чемпионов

Завершились сегодняшние два матча Лиги чемпионов УЕФА в Группе D.

Милан - Селтик 1:0 (Индзаги 70)

Шахтёр - Бенфика 1:2 (Лукарелли 30 пен. - Оскар Кардосо 6, 22).

По результатам группового этапа из группы в плей-офф выходят Милан с 13 очками и Селтик - с 9-ю. 7 очков Бенфики выводят ее в плей-офф Кубка УЕФА, как занявшую третье место. Шахтёр замыкает таблицу в группе - 6 очков.

В связи с тем, что "Милан" с 7 по 16 декабря будет выступать на клубном первенстве мира, заключительные матчи в Группе D проходят раньше остальных. Остальные 14 матчей пройдут, как и положено, 11-12 декабря.