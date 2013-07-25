Роналду сломал руку 11-летнему британскому болельщику (видео)

Об этом сообщает newsru.com.

Португалец Криштиану Роналду, выполняя штрафного удар, послал мяч выше ворот, и тот улетел в толпу болельщиков.

"Было очень больно. Потом я сказал друзьям, что Криштиану Роналду сломал мне руку, но они мне не верили, - рассказал о случившемся пострадавший. - Я видел, что мяч летит прямо в меня, поэтому пытался защититься руками. Последствие - гипс".

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Представители "Реала" в утешение передали пострадавшему мальчику футболку с автографами игроков.