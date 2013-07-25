Роналду сломал руку 11-летнему британскому болельщику (видео)
10:16, 25 июля 2013Спорт
8332
Чарли Сильвервуд, 11-летний болельщик британского "Борнмута", который пришел посмотреть товарищеский матч своей команды с мадридским "Реалом", покинул стадион с двойным переломом руки.
Об этом сообщает newsru.com.
Португалец Криштиану Роналду, выполняя штрафного удар, послал мяч выше ворот, и тот улетел в толпу болельщиков.
"Было очень больно. Потом я сказал друзьям, что Криштиану Роналду сломал мне руку, но они мне не верили, - рассказал о случившемся пострадавший. - Я видел, что мяч летит прямо в меня, поэтому пытался защититься руками. Последствие - гипс".
По теме: Президент «Реала» не продаст Роналду даже за миллиард евро
Представители "Реала" в утешение передали пострадавшему мальчику футболку с автографами игроков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter