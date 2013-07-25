12 человек получили ранения во время матча Лиги чемпионов в Македонии
09:20, 25 июля 2013Спорт
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Двенадцать человек, в том числе семь полицейских, получили ранения в ходе столкновений болельщиков во время ответного матча квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Вардаром" и румынским "Стяуа".
Матч Лиги чемпионов омрачился дракой
Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ, около 500 болельщиков "Вардара" начали бросать различные предметы в полицейских, пытавшихся разогнать группировки слезоточивым газом. Три зачинщика были арестованы.
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Встреча, состоявшаяся во вторник, закончилась со счетом 3:0 в пользу румынского клуба, первый матч также выиграл "Стяуа" - 2:1.
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