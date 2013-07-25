Сегодня «Черноморец» играет в Лиге Европы
07:41, 25 июля 2013Спорт
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У одесситов хорошие шансы пройти дальше в следующий раунд квалификации.
Черноморец будет играть в Молдове
Сегодня в Кишиневе состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы по футболу.
Молдавская «Дачия» примет украинский «Черноморец», - информирует Радио Свобода. Неделю назад в Одессе хозяева победили со счетом 2:0.
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В случае положительного завершения противостояния с «Дачией» «Черноморец» в следующем раунде квалификации сыграет с победителем пары «Црвена Звезда» (Сербия) - «Вестманнаэйяр» (Исландия). Скорее всего, соперником одесситов станет клуб из Белграда, который в первом матче победил островитян со счетом 2:0.
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