Сегодня «Черноморец» играет в Лиге Европы

Сегодня в Кишиневе состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы по футболу.

Молдавская «Дачия» примет украинский «Черноморец», - информирует Радио Свобода. Неделю назад в Одессе хозяева победили со счетом 2:0.

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В случае положительного завершения противостояния с «Дачией» «Черноморец» в следующем раунде квалификации сыграет с победителем пары «Црвена Звезда» (Сербия) - «Вестманнаэйяр» (Исландия). Скорее всего, соперником одесситов станет клуб из Белграда, который в первом матче победил островитян со счетом 2:0.