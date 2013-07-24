На подготовку украинских спортсменов к Универсиаде потратили рекордную сумму

В 2013 году на подготовку спортсменов к Универсиаде была потрачена рекордная сумма — 5,4 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр молодежи и спорта Равиль Сафиуллин сообщил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, сумма финансирования, потраченная на подготовку спортсменов к XXVII Всемирной летней Универсиаде, которая прошла в Казани, составила 5,4 млн грн, что на 2,2 млн грн больше, чем в прошлый раз.

«Главным фактором являлось финансирование. В этом году было максимальное финансирование за все годы участия наших спортсменов», - сказал Сафиуллин.

По словам министра, сборная Украины в 2013 году заняла шестое место в общекомандном зачете, завоевав 77 медалей.

Сафиуллин подчеркнул, что победители Универсиады за выигранные золотые медали получат от государства по 20 тыс. грн, за серебряные – по 15 тыс. грн, за бронзовые — по 10 тыс. Также премии от государства получат тренеры, которые готовили спортсменов.

В целом Сафиуллин отметил, что Универсиада является престижным соревнованием, и в этом году исполнилось 20 лет участия украинских спортсменов в этих спортивных мероприятиях.

Как сообщал УНИАН, XXVII Всемирная летняя Универсиада проходила с 6 по 17 июля в Казани (РФ).

По итогам Универсиады на счету сборной Украины 77 наград – 12 золотых, 29 серебряных и 36 бронзовых. Украинцы заняли шестое место в общекомандном зачете, где в первую очередь считается количество золотых медалей, и разделили третье место по общему количеству наград со сборной Китая.

Первое место в итоговой таблице с большим отрывом заняла команда России – 155 золотых, 75 серебряных и 62 бронзовых медали – 292 награды.