В Лиге чемпионов «Шахтер» заработал на 5 миллионов больше, чем киевское «Динамо»

Суммарно все клубы получили 904,6 миллиона евро.

Как известно, Украину представляли донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". "Горняки" за свое выступление заработали 16.987 млн евро (в 1/8-й проиграли будущему финалисту турнира дортмундской "Боруссии"), что на 5 миллионов больше, чем заработок динамовцев, которые вылетели из 1/16 финала, - сообщает ТСН.

По теме: Шахтер заключил новый контракт с Ракицким

Сумма, которую получили дончане, за выступление на групповом этапе и в 1/8 финала, включая бонусы за результаты - 15.6 млн. 1,387 миллиона чемпион Украины взял с продажи прав на телетрансляции. "Бело-синие" заработали за свои выступления (с бонусами) 10,6 миллиона, а телетрансляция принесла клубу 884 тысячи.