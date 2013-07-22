Главным тренером Барселоны стал аргентинец

Как сообщает ИТАР-ТАСС со cсылкой на испанское издание "Марка", специалист дал согласие подписать трехлетний контракт с "сине-гранатовыми".

В тренерский штаб 50-летнего специалиста войдут Эльвио Паолорросо и Хорхе Паутассо, которые работали с ним в аргентинском "Ньюэллс олд бойз".

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Мартино, в бытность игрока выступавший за колумбийскую "Барселону", в каталонском клубе придет на смену испанцу Тито Виланове. Последний на прошлой неделе покинул свой пост, поскольку вынужден сейчас все силы бросить на борьбу с тяжелым заболеванием - раком.