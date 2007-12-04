Милиционеров на матчах «Шахтера» станет меньше

Главное облуправление МВД Украины в Донецкой области сокращает число милиционеров, присутствующих непосредственно на стадионе во время матчей команды "Шахтер".

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью областного УВД, это вызвано тем, что "порядок на секторах значительно улучшился за счет четкой организации несения службы возле спортивных арен". "За последнее время нарушений стало меньше. Поэтому основной порядок на территории стадиона будут обеспечивать стюарды", - сказали в УВД.

В УВД также уточнили, что количество сотрудников милиции будет сокращаться постепенно. "На территории стадиона сотрудники милиции, конечно, будут, но не в том количестве как это было раньше", - заверили в УВД .

При этом добавили, что сегодня матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Бенфика" "также не станет исключением".

"Главной задачей милиции останется охрана пристадионной территории и обеспечение пропускного режима. В пределах стадиона будут действовать следственно-оперативные группы и группы документирования. В случае необходимости будут задействованы резервы", - акцентировали в УВД .

В то же время, в пресс-службе ФК "Шахтер" сообщили, что сегодня безопасность на стадионе во время матча "Шахтер" – "Бенфика" будут обеспечивать 570 сотрудников милиции и 315 стюардов.