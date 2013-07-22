Украинка выиграла этап Кубка Европы по триатлону

12:44, 22 июля 2013
Спорт
600

На этапе Кубка Европы по триатлону в Тарту (Эстония) украинка Юлия Елистратова финишировала первой.

Юлия Елистратова

Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете Украины, самая сильная триатлетка Украины блестяще провела последний вид программы – бег, показав лучшее время.

Это обеспечило Елистратовой и общую победу. Дистанцию она преодолела за 1 час 02 минуты 40 секунд.

Тройку призеров соревнований в Тарту также дополнили Малгожата Отворовская из Польши и Ивана Курячкова из Словакии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter