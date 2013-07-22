Украинка выиграла этап Кубка Европы по триатлону
12:44, 22 июля 2013Спорт
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На этапе Кубка Европы по триатлону в Тарту (Эстония) украинка Юлия Елистратова финишировала первой.
Юлия Елистратова финишировала первой
Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете Украины, самая сильная триатлетка Украины блестяще провела последний вид программы – бег, показав лучшее время.
Это обеспечило Елистратовой и общую победу. Дистанцию она преодолела за 1 час 02 минуты 40 секунд.
Тройку призеров соревнований в Тарту также дополнили Малгожата Отворовская из Польши и Ивана Курячкова из Словакии.
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