11 украинских пловцов выступят на чемпионате мира в Барселоне

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава тренерского совета Федерации плавания Украины Андрей Сердинов.

По его словам, каждый спортсмен на этом турнире нацелен на борьбу за награды.

"На двух последних международных соревнованиях наши спортсмены завоевали 10 медалей: по пять медалей на чемпионате Европы среди юниоров и на Универсиаде в Казани. Это свидетельствует о хорошей подготовке наших пловцов", - отметил Сердинов.

Как сказал тренер, в команде есть как признанные лидеры, так и юниоры, имеющие отличные перспективы уже на ближайших стартах. К числу лидеров он отнес чемпионов мира и Европы Игоря Борисика, Андрея Говорова, Сергея Фролова и Дарину Зевину. Среди перспективных юниоров Сердинов особо отметил двукратную чемпионку Европы среди юниоров Викторию Солнцеву.

Всего в команде заявлены 8 спортсменов, которые будут участвовать в соревнованиях в бассейне, и 3 - на открытой воде, где соревнования начались еще 20 июля.

По словам Сердинова, "все спортсмены полностью выполнили план подготовки к соревнованиям. Хочу поблагодарить федерацию за предоставленную возможность вести тренировочный процесс в полном объеме. Основная часть спортсменов тренировалась под нашим руководством. Вместе с тем, Андрей Говоров работал по индивидуальному плану со своим наставником в Италии, а у Максима Шемберева немецкий тренер, с которым он работает в Австрии".

В свою очередь, первый вице-президент, председатель исполкома Федерации плавания Украины Дмитрий Качуровский сообщил, что блащодаря поддержке меценатов для спортсменов на этом турнире обеспечен призовой фонд. Чемпион получит 250 тыс. грн, серебряный призер - 150 тыс. грн, бронзовый призер - 100 тыс. грн.

Также Качуровский отметил, что у федерации есть приоритетные планы на нынешний олимпийский цикл: "Завоевание двух медалей на Олимпийских играх в 2016 году является для нас одной из приоритетных задач. Для ее достижения мы начали трансформировать федерацию в самостоятельную организацию. Впервые за 20-летнюю историю федерация стала независимой от государства - мы заключили договор о партнерстве с Министерством молодежи и спорта, где четко прописаны функции каждой из сторон. У нас партнерские отношения и полное взаимопонимание".

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Барселоне с 19 июля по 4 августа. В нем принимают участие 2293 спортсмена из 181 страны.