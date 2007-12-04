Блохин остается?

Как стало известно "СпортОбозу ", Олег Блохин продолжит работу на должности главного тренера сборной Украины.

Как сообщает интернет-издание, руководство ФФУ заключило с Блохиным новый контракт. Наставник будет готовить сборную к отборочным матчам ЧМ-2010. Вероятно то, что именно Блохин будет готовить команду к Евро-2012, в финальную часть которого мы попадаем автоматически в качестве хозяев соревнований.

Решение о сроках соглашения (двух- или четырехлетнем контракте) будет принято в четверг на Исполкоме ФФУ, на котором будут заслушаны "официальные итоги" игр нашей сборной в нынешнем отборочном цикле.