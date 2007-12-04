Блохин остается?
13:38, 04 декабря 2007Спорт
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Тренер продлил контракт с ФФУ
|Олег Блохин
Как сообщает интернет-издание, руководство ФФУ заключило с Блохиным новый контракт. Наставник будет готовить сборную к отборочным матчам ЧМ-2010. Вероятно то, что именно Блохин будет готовить команду к Евро-2012, в финальную часть которого мы попадаем автоматически в качестве хозяев соревнований.
Решение о сроках соглашения (двух- или четырехлетнем контракте) будет принято в четверг на Исполкоме ФФУ, на котором будут заслушаны "официальные итоги" игр нашей сборной в нынешнем отборочном цикле.
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