Завершился матч Того – Швейцария

В Дортмунде завершился матч ЧМ-2006 Того – Швейцария. Европейцы победили (2:0), набрали четыре очка и теперь делят первое место в группе G с Кореей. В последнем туре лидеры играют друг с другом, причем в случае ничьей преимущество получат швейцарцы. Франция с двумя очками осталась на третьем месте и теперь обязана обыгрывать Того (африканцы потеряли шансы на попадание в плей-офф).

Счет на 16-й минуте открыл Александер Фрай. Он получил поперечную передачу, находясь в нескольких метрах от ворот, и легко переправил мяч в сетку. Швейцарские футболисты по сути разыграли комбинацию внутри штрафной, но защитники Того не смогли им помешать. Итог матчу в самой концовке подвел Транкилло Барнетта – 2:0.

Лента.ру