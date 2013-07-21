Чемпионат мира по водным видам спорта: Украина - вновь в шаге от награды

В Барселоне (Испания) завершился второй соревновательный день чемпионата мира по водным видам спорта, в рамках которого были разыграны два комплекта наград – в синхронном плавании и прыжках в воду.

Как сообщает официальный сайт соревнований, украинцы сегодня вновь оказались в шаге от награды первенства.

В соревнованиях дуэтов в технической программе по синхронному плаванию Лолита Ананасова и Анна Волошина заняли четвертое место. За свою композицию они получили от судейской бригады 92,400 балла. Призовую тройку сегодня составили дуэты из России, Китая и Испании.

Ранее в открытом бассейне Барселоны состоялся мужской финал в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Украину в этом виде программы представляли Дмитрий Меженский и Алексанр Горшковозов. За шесть прыжков в финальной серии они получили 425,52 балла, заняв в итоге 6-е место.

Первая место сенсационно заняла пара из Германии, в то время, как главные фавориты соревнований олимпийские чемпионы Лондона-2012 китайцы финишировали лишь третьими. Второе место на счету сборной России.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по водным видам спорта в Барселоне продлится до 4 августа.