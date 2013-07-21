«Шахтер» выиграл матч второго тура

В Севастополе завершился матч второго тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором сильнейший украинский клуб донецкий «Шахтер» обыграл «Севастополь» со счетом 3:1.

Как сообщает корреспондент УНИАН, фавориты этого матча из Донецка достаточно уверенно провели игру в Крыму.

Уже в середине первого тайма новичок донецкого луба Фред открыл счет. Этот гол уже стал третьим для игрока в составе «Шахтера», с учетом дубля игрока в матче на Суперкубок. На этот раз голевую комбинацию начал Дарио Срна, который отдал мяч на ход Луиса Адриано, который сделал прострел и Фред нанес точный удар. Первым же касанием новичку «Шахтера» не удалось отправить мяч в сетку, но со второй попытки бразилец это сделал уже практически с линии ворот.

В дальнейшем горняки немного сбавили обороты и позволили сопернику выровнять игру. А на 60-й минуте «Севастополь» и вовсе сравнял счет. После подачи углового хозяевами поля защитник головой выбил мяч к линии штрафной, а Алекс Тейшейра вместо того, чтобы выбить мяч в центр поля, упал. В итоге Денису Кожанову удалось нанести плотный удар точно в угол – 1:1.

Впрочем, горняки достаточно быстро восстановили перевес в счете, а затем и укрепили его. На 78-й минуте Срна сделал ювелирную передачу Тайсону, бразилец приблизился к воротам, прострелил и Адриано отправил мяч в сетку – 2:1. А на 89-й минуте еще один новичок горняков Веллингтон Нем был самым расторопным при добивании мяча в пустые ворота после опаснейшей атаки своей команды – 3:1.

В других матчах тура, донецкий «Металлург» и львовские «Карпаты» сыграли вничью – 1:1, а луцкая «Волынь» обыграла дома симферопольскую «Таврию» со счетом 1:0.

Таким образом, «Шахтер» одержал вторую победу подряд, набрав 6 очков. Столько же на счету «Днепра» и «Металлиста». А вот у киевского «Динамо» в пассиве ничья с «Волынью» в первом туре и всего 4 балла.

Как сообщал УНИАН, второй тур Премьер-лиги завершится 22 июля.