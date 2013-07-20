Сборная Украины осталась без медалей в первый день ЧМ по водным видам спорта

Как сообщает официальный сайт соревнований, украинки заняли в финальных соревнованиях четвертое и десятое места.

Гораздо ближе к победе была Анна Волошина. В финале технической программы солисток в синхронном плавании украинка, как и в предварительных соревнованиях, показала четвертый результат. Судьи оценили выступление украинки в 92,900 балла.

Призовую тройку составили россиянка Светлана Ромашина (96,800), китаянка Хучен Хуанг (95,500) и испанка Баллестеро Карбонелл (94,400).

В прыжках в воду состоялся финал в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Елена Федорова и Анна Письменская за пять прыжков в финальных соревнованиях получили оценку 270,90 балла.

Призерами в этом виде программы стали дуэты из Китая (338,40), Италии (307,80) и Канады (292,08).

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по водным видам спорта в Барселоне продлится до 4 августа.