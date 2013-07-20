«Динамо» и «Металлист» выиграли матчи второго тура Премьер-лиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, матчи с участием второй и третьей команд Украины по итогам прошлого сезона, получились неожиданно упорными и напряженными.

В Ужгороде местная «Говерла» пыталась повторить результат, достигнутый луцкой «Волынью» неделю назад, когда эта команда сумела отобрать очки у «Динамо» сыграв вничью, 1:1. Тем не менее, на равных сопротивляться киевлянам, игрокам «Говерлы» удавалось только 39 минут. После этого, в течение одной минуты два гола забил новичок «Динамо» Демьерси Мбокани.

В первом эпизоде Денис Гармаш принял мяч на скорости, в борьбе с защитником ворвался в штрафную, сделал передачу вдоль ворот и Мбокани отправил мяч в пустые ворота. А спустя минуту, приняв передачу от Лукмана Аруны, Мбокани справа ворвался в штрафную, на скорости обыграл вратаря и с острого угла отправил мяч в незащищенные ворота – 2:0.

После этого киевляне уверенно контролировали ход игры, лишь в концовке немного потеряв концентрацию. На 86-й минуте, после навеса в штрафную, мяч попал в руку Джермейна Ленса. Пенальти четко реализовал Виталий Балашов – 1:2.

Впрочем, остроты в игре этот момент не добавил. В концовке у «Динамо» было куда больше шансов увеличить преимущество, нежели у «Говерлы» сравнять счет.

Практически параллельно в Киеве играли «Арсенал» и харьковский «Металлист». И здесь фавориту пришлось намного тяжелее.

В первом тайме харьковчане не сумели реализовать свое игровое преимущество. Более того, перед самым перерывом харьковская команда пропустила гол. Александр Романчук с линии ворот прострелил, а Владимир Гоменюк принял мяч и нанес точный удар.

Впрочем, во втором тайме подопечные Мирона Маркевича перехватили инициативу.

На 52-й минуте Марко Девич сделал острую передачу, Кристиан Вильягра прострелил и Хосе Соса, воспользовавшись неуверенной игрой защитника, протолкнул мяч мимо вратаря Евгения Боровика – 1:1.

А спустя три минуты, на 55-й, после подачи углового мяч заметался в штрафной площади «Арсенала» и после скидки от Папы Гуйе Джонатан Кристальдо забил победный гол – 2:1.

Таким образом, после двух туров Премьер-лиги, у «Металлиста», как и днепропетровского «Днепра», стопроцентный результат – две победы и шесть очков. У «Динамо» - 4 балла. Донецкий «Шахтер» свой матч второго тура проведет 21 июля против «Севастополя».

Как сообщал УНИАН, второй тур Премьер-лиги продлится до 22 июля.