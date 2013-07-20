Под Киевом погиб участник любительского веломарафона

Как сообщает "Украинская правда", по словам одного из участников марафона "Боярка 24", погибший не справился с управлением практически в начале гонки и получил тяжелые травмы.

После этого марафон был приостановлен, пострадавшему оказывала помощь "скорая", дежурившая на мероприятии. Позже, когда стало известно о смерти участника, гонки отменили.

По словам собеседника, ранее на этом же участке дороги еще один велосипедист не справился с управлением и был госпитализирован с подозрением на перелом ключицы.

Однако собеседник УП отметил, что данный участок маршрута не был слишком сложным и присутствовал на этой трассе уже по крайней мере несколько лет.

Он предположил, что погибший и пострадавший могли просто не ознакомиться с трассой перед гонкой, хотя большинство участников это делают.

По словам очевидца, на месте трагедии работали представители правоохранительных органов.

«Боярка 24» - любительский кросс-кантри марафон на горных велосипедах продолжительностью 24 часа, который проводится с 2004 года. Организатором марафона выступает украинский велоклуб. Длина трассы - 14,6 км. Побеждает тот, кто в течение суток проедет больше кругов.