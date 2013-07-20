Украинки вышли в финал на ЧМ по водным видам спорта

Также в финал соревнований в синхронном плавании среди солисток в технической программе вышла Анна Волошина, сообщает официальный сайт соревнований.

Прыгуны в воду заняли 7-е место в предварительных соревнованиях, набрав 274,50 балла.

Лучший результат показали китаянки Ву Минься и Ши Тиньмао (334,20), вторыми стали итальянки Таня Каньотто и Франческая Даллапе (302,40), третьими - канадки Дженнифер Абель и Памела Уар (300,78).

Финал начнется сегодня в 18.30 по киевскому времени. Это будет первый финал в рамках чемпионата мира.

Вторым комплектом наград соревнований, который также будет разыгран сегодня, станет финал в технической программе солисток в синхронном плавании. Здесь после предварительных соревнований украинка Волошина занимает четвертое место, набрав 92,100 балла. Она уступает россиянке Светлане Ромашиной (96,200), китаянке Хеучен Хуанг (95,100) и Баллестро Карбонелл из Испании (94,200). Финал состоится в 20.00 по киевскому времени.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Барселоне с 19 июля по 4 августа.