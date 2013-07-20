ФИФА объявила цены на билеты ЧМ-2014

Самый дешевый билет для зрителей-иностранцев будет стоить 90 долларов. Он позволит болельщикам, приехавшим в Бразилию из-за рубежа, посетить один из матчей группового этапа. За место на финальном матче иностранцам придется заплатить от 440 до 990 долларов.

Для жителей Бразилии самый дешевый билет на домашний чемпионат мира будет стоить 15 долларов. В эту сумму бразильским студентам, жителям страны старше 60 лет и участникам ряда социальных программ обойдется посещение матча группового этапа. Минимальная цена билетов для остальных жителей страны начинается с 30 долларов.

На предыдущем чемпионате мира, прошедшем в 2010 году в ЮАР, минимальная стоимость билета для местных жителей составляла 20 долларов.

Ранее власти Бразилии пообещали, что билеты на ЧМ-2014 для жителей страны будут самыми дешевыми за всю историю соревнований. Однако большинство жителей Бразилии, где официальная минимальная зарплата составляет около 340 долларов, не смогут себе позволить даже льготные билеты, передает Лента.ру.

Первый этап продажи билетов на ЧМ-2014 будет проходить на сайте ФИФА с 20 августа по 10 октября. Обладателей билетов на матчи, которые будут пользоваться наибольшей популярностью, определят путем случайной выборки оставленных заявок. Второй этап продажи билетов стартует 8 декабря, после того, как станет известно расписание матчей группового этапа.

Всего организаторы турнира планируют продать около трех миллионов билетов. Как минимум 400 тысяч из них зарезервированы для жителей Бразилии, включая около 50 тысяч билетов для работавших на возведении стадионов и иной инфраструктуры для проведения чемпионата мира. Точное число билетов, которые поступят в продажу, будет определено после того, как завершится подготовка всех 12 стадионов, принимающих матчи ЧМ-2014, подчеркнули в ФИФА.