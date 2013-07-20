НХЛ объявила, что отпустит хоккеистов на Олимпиаду

О соответствующем соглашении с Международной федерацией хоккея (IIHF) и Международным олимпийским комитетом (МОК) НХЛ сообщила на своем сайте.

"Это решение было трудным во многих отношениях, но, как мы точно знаем, оно придется по душе нашими игрокам и, самое главное, подавляющему большинству поклонников хоккея и спорта по всему миру", - сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмен.

В связи с проведением олимпийского турнира регулярный чемпионат НХЛ возьмет паузу 9 февраля и возобновится 26 февраля. Ожидается, что в Сочи отправятся более 120 игроков заокеанской лиги.

Хоккеисты НХЛ участвуют в олимпийских турнирах с 1998 года. Решение об их приезде в Сочи ожидалось в сроки проведения чемпионата мира в мае, однако переговоры между сторонами затянулись, сообщает РИА «Новости».