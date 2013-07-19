«Днепр» обыграл «Ильичевец»

В Мариуполе завершился первый матч второго тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором днепропетровский «Днепр» выиграл у мариупольского «Ильичевца» со счетом 2:0.

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра в Мариуполе проходила с явным преимуществом днепропетровской команды, изначально считавшейся фаворитом.

Мариупольцы сдерживали атаки гостей на протяжении практически всего первого тайма, но на 39-й минуте пропустили первый гол. Атаку начал Евгений Селезнев, который справа сбросил мяч на Романа Зозулю, а тот чуть дальше на Евгения Коноплянку. Форвард выиграл борьбу у защитника, и не самым сильным, но очень точным ударом поразил ворота – 1:0.

Сразу же после перерыва гости удвоили свое преимущество. В этом моменте отличился Селезнев. Руслан Ротань навесил со штрафного, Селезнев опередил вратаря «Ильичевца» Игоря Бажана в верховой борьбе, и мяч после удара форварда головой оказался в воротах – 2:0.

В дальнейшем «Днепр» уверенно контролировал игру и без труда довел матч до победы.

Таким образом, днепропетровская команда одержала вторую победу подряд в Премьер-лиге с общей разницей мячей – 5:0. Напомним, что в первом туре подопечные Хуанде Рамоса разгромили киевский «Арсенал» со счетом 3:0. На счету команды 6 очков и она уверенно лидирует в турнирной таблице.

Второй тур Премьер-лиги продлится до 22 июля.