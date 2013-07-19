Главный тренер «Барселоны» подал в отставку

Главный тренер футбольного клуба "Барселона" Тито Виланова сегодня подал в отставку в связи с рецидивом тяжелой болезни, сообщает РИА Новости со ссылкой на издательство AS.

Временно исполнять обязанности главного тренера будет Жоан Франсеск Феррер, пришедший в "Барселону"в нынешнем году.

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43-летний Виланова возглавил "Барселону" летом 2012 года, сменив на тренерском мостике Хосепа Гвардиолу, чьим помощником он был ранее. Виланова в декабре 2012 года перенес операцию по удалению раковой опухоли в области околоушной железы, операция стала для него второй за последние два года. В течение десяти недель специалист проходил реабилитацию в одной из клиник Нью-Йорка. В конце марта 2013 года Виланова вернулся к исполнению своих обязанностей.