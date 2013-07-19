Донецкий «Металлург» подписал защитника сборной Ирландии

Футбольный клуб «Металлург» (г. Донецк) подписал контракт с защитником сборной Ирландии Даренном О’Ди.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе клуба со ссылкой на спортивного директора ФК «Металлург» Вардана Исраеляна.

По его словам, контракт с 26-летним футболистом заключен на три года.

Исраелян отметил, что О’Ди – квалифицированный футболист, имеющий богатый послужной список.

«В его активе выигрыш чемпионата и Кубка шотландской лиги, участие в отборочных матчах Чемпионата мира, Европы, Лиги чемпионов и Лиги Европы», - сказал директор клуба.

В пресс-службе уточнили, что О'Ди выступал за шотландский клуб «Селтик», английские «Рединг», «Ипсвич» и «Лидс Юнайтед», а также канадский «Торонто». За национальную сборную Ирландии сыграл 18 матчей.