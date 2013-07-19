Металлист узнал соперника в отборе Лиги Чемпионов
13:33, 19 июля 2013Спорт
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Харьковский футбольный клуб Металлист в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с ПАОК (Греция).
Металлист узнал соперника / Фото : ФК ”Металлист”
Таковы результаты жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, которая сейчас проходит в швейцарском Ньоне и транслируется он-лайн в Интернете.
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Матчи этого раунда будут сыграны 30-31 июля и 6-7 августа. Первый матч команда Мирона Маркевича проведет на выезде.
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