Бразильский футболист Диего Соуза перешел в харьковский «Металлист»

Как сообщает пресс-служба харьковского клуба, игрок подписал контракт сроком на 4 года.

Соуза после подписания соглашения отметил: «Я действительно очень доволен. Мне было очень приятно, когда я узнал об интересе со стороны "Металлиста". Я много разговаривал с давно живущим и играющим в Харькове Клейтоном Хавьером, с которым мы ранее вместе играли в бразильском «Палмейрасе» и слышал от него только хорошее в адрес клуба, руководства и болельщиков. К тому же, клуб играет в главном еврокубке. Лига Чемпионов - выдающийся турнир. Каждый футболист мечтает хоть раз в нем сыграть. А я надеюсь помочь "Металлисту" в матчах Лиги Чемпионов».

Напомним, что на официальном сайте клуба «Крузейро», где до сегодняшнего дня выступал футболист, информация о переходе Соузы в харьковскую команду появилась еще несколько дней назад. Но самому игроку и «Металлисту» понадобилось некоторое время для улаживания всех формальностей.