Президент МОК подвел итог 12 лет работы

"Я думаю, мы добились большого прогресса в борьбе с допингом. И сегодня есть намного меньше видов спорта, в которых используют допинг, чем 10 лет назад. Но надо быть реалистами - допинг никогда полностью не исчезнет из спорта", - сказал Ж.Рогге в интервью ИТАР-ТАСС.

Между тем в списке пяти основных достижений - за 12 лет во главе международного олимпийского движения – Ж.Рогге не поставил борьбу с допингом и коррупцией на первое место.

"Самое важное - это то, что во время моего президентства качество Игр оставалось высоким. Три летние Олимпиады, три зимние и две юношеские Олимпиады - они были отличными", - сказал Ж.Рогге, подчеркнув, что спортсмены заслуживают этого.

"Во-вторых, - учреждение юношеских Олимпийских игр.

Третье - мы защищали наши ценности, боролись с допингом и незаконными ставками.

Четвертое - мы добились очень прочного финансового положения и стабильных доходов.

И пятое - мы использовали спорт как социальный фактор, как инструмент для образования, заставили посмотреть на спорт как на средство, помогающее людям улучшить свое положение в обществе", - подвел основные итоги своей работы Ж.Рогге.

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Что же касается финансового положения, то за "эпоху Рогге" бюджет МОК увеличился в несколько раз. Уходящий президент Организации объясняет это "удачными переговорами с телевидением и спонсорами". "У нас есть 12 спонсоров и 130 телеканалов. Мы смогли увеличить наш доход, оставаясь при этом очень аккуратными и консервативными в вопросах расширения нашей деятельности", - сказал он.

Имя нового президента МОК будет объявлено в сентябре в Буэнос-Айресе на 125-й сессии МОК. Выбор будет сделан среди 6 кандидатов, представляющих Германию, Пуэрто-Рико, Сингапур, Тайвань, Украину и Швейцарию.