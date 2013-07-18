«Черноморец» выиграл первый матч Лиги Европы

В Одессе завершился матч второго раунда отборочного турнира футбольной Лиги Европы, в котором первый представитель Украины в новом еврокубковом сезоне одесский «Черноморец» обыграл молдавскую «Дачию» - 2:0.

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра в Одессе стала первой в двухматчевом противостоянии команд, которое завершится спустя неделю в Кишиневе.

По теме: Украинские клубы: новый поход в Европу

В этом матче одесситам было необходимо, как можно крупнее выигрывать, чтобы относительно спокойно чувствовать себя перед ответной игрой в гостях. Тем не менее, соперник предстал хорошо выученной командой, с грамотной цепкой и надежной игрой в обороне.

В первом тайме одесситы имели заметное преимущество в игре, но так и не сумели его реализовать. Самыми активными в атаке у хозяев поля были Кирилл Ковальчук и Иван Бобко. У гостей же блистал в воротах Евгений Матюгин, надежно игравший как при выходе из ворот, так и на линии.

Свое преимущество в победный счет на табло одесситы сумели воплотить в самом начале второго тайма. После длинной передачи одного из защитников со своей половины поля Павел Кутас в касание прострелил с правого фланга и Алексей Гай опять же в касание пробил в противоположный от голкипера угол ворот – 1:0.

После этого появилась надежда, что футболисты молдавской команды начнут рисковать и пойдут большими силами вперед. Но соперник продолжал придерживаться избранной на матч тактики и практически не давал «Черноморцу» шансов на то, чтобы увеличить счет.

Впрочем, уже в добавленное арбитром время, игроки «Дачии» нарушили правила в опасной близости от своих ворот. Алексей Антонов красивым ударом реализовал штрафной – 2:0.

Таким образом, матч в Одессе завершился убедительной победой «Черноморца» с хорошими перспективами на благоприятный исход двухматчевого противостояния.

Ответная игра пройдет в Кишиневе ровно через неделю, 25 июля.