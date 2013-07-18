«Динамо» представило новую выездную форму (фото)

Презентация состоялась в Холле Чемпионов НСК «Олимпийский».

В новой форме команда будет выступать в сезоне 2013/2014.

Новую форму «Динамо» разрабатывала компания Adidas, которая уже давно является техническим спонсором ФК «Динамо».

В презентации приняли участие: генеральный директор «Динамо» Резо Чохонелидзе, главный тренер Олег Блохин, а также вице-президент клуба Алексей Семененко.

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Олег Блохин не стал оценивать новую форму своей команды, отметив, однако, что теперь появились большие возможности в использовании экипировки, чего не было во времена его активной спортивной деятельности.

«У нас была одна форма, которую приходилось стирать и зашивать весь сезон. Это сейчас есть возможность менять форму каждую игру», - поделился воспоминаниями главный тренер киевлян.

В новой полосатой экипировке перед объективами фото- и видеокамер форму представляли Денис Гармаш, Мигел, Дьемерси Мбокани, Евгений Хачериди, Евгений Селин и Андрей Ярмоленко.

Домашняя форма «Динамо» в этом сезоне останется прежней. Ее дизайн будет обновлен следующим летом. А новая выездная экипировка будет использоваться ближайшие два сезона.

ФК Динамо (Киев)