С «Таврии» сняли три очка в таблице Премьер-лиги

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола принял решение лишить симферопольскую "Таврию" трех очков в чемпионате Украины среди команд Премьер-лиги сезона 2013/2014.

Как сообщили в Федерации футбола Украины, с "Таврии" сняты три очка за невыполнение решения Палаты по разрешению споров ФФУ от 17 октября 2012 по делам № 01/09/2012, 02/09/2012 и 03/09/2012 (против бывших тренеров Семена Альтмана, Геннадия Альтмана и Александра Скрыпника) и систематическое невыполнение решений КДК ФФУ.

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Клуб не платил компенсации тренерам, которые были уволены из команды.

Напомним, что ранее за невыполнение СК "Таврия" решений Палаты по разрешению споров ФФУ КДК оштрафовал симферопольский клуб на 105 тысяч гривен.